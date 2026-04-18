Общество 18 апреля 2026 11:26

У мошенников появилась новая схема обмана с «возвратом» переплат по микрозаймам

Мошенники могут предложить вернуть переплату по микрозаймам, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Мошенники звонят жертве и представляются сотрудниками микрофинансовой организации или Центробанка. После этого они говорят, что по новому закону жертва может вернуть часть переплаченных по займам процентов, но для этого необходимо заплатить комиссию или назвать код из сообщений.

Закон о снижении предельного размера переплаты со 130 до 100% по микрозаймам действительно вышел 1 апреля этого года. Тем не менее он не действует на микрозаймы сроком более года, а возврат переплаты происходит либо автоматически, либо через заявление в микрофинансовую организацию.

«Никакие государственные органы не взимают комиссию за возврат ваших же денег», – напомнили россиянам.

