«У молодежи есть интерес к избирательной системе»: Мухаметшин встретился с активом ЦИК РТ

Подготовка к предстоящим крупным электоральным событиям — выборам Президента России и выборам Раиса Татарстана — является ежедневным кропотливым процессом, в который необходимо вовлекать подрастающее поколение жителей республики. Молодежь проявляет высокий интерес к теме избирательного процесса, заявил на встрече с гражданским активом ЦИК РТ председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Модератором встречи выступил глава Центризбиркома республики Андрей Кондратьев, который подчеркнул высокую важность и востребованность вовлечения молодого поколения татарстанцев в электоральную работу.

«Здесь собрались представители трех основных проектов избирательной системы — форума избирателей „Мой голос“, „Школы избирательного права“ и образовательной программы „Атмосфера“. Молодежь — это здорово, это большие цифры и большая ответственность. В предстоящих больших избирательных кампаниях впервые будут голосовать 86 тыс. наших жителей. Такого у нас в республике еще никогда не было», — отметил Кондратьев, обращаясь к участникам встречи.

По его словам, с учетом таких внушительных цифр «осилить просветительский блок по теме избирательного права» невозможно без участия гражданских активистов. Слова председателя ЦИК РТ поддержал руководитель парламента республики Фарид Мухаметшин.

«Мы вступаем в период больших избирательных кампаний в очень серьезное, непростое время. Идет специальная военная операция, продолжается санкционное давление. В 2024 и 2025 годах предстоят очень серьезные избирательные кампании, к которым нужно готовить кадры, привлекать молодежь, создавать базу», — подчеркнул Мухаметшин.

Он отметил, что на встрече представлен широкий спектр тех, кто примет деятельное участие в предстоящих электоральных событиях: помощники избирательных комиссий, общественные наблюдатели, волонтеры, эксперты, специализирующиеся на освещении выборов сотрудники СМИ.

«Готовить избирательную кампанию нужно каждодневным трудом, создавать основу — экономическую, политическую и кадровую. Поэтому наша сегодняшняя встреча и обсуждение всех этих вопросов очень своевременны. Видно, что у молодежи есть интерес к избирательной системе, процессу избирательных кампаний. Напомню также, что Президент России Владимир Путин в своем послании твердо заявил — избирательные кампании будущих лет мы менять не намерены, несмотря ни на какие экономические, политические и другие ситуации. Это очень важно, мы должны это помнить и доносить до людей», — резюмировал Фарид Мухаметшин.

После вступительной речи председатель Госсовета РТ прочел молодому активу ЦИК республики лекцию по истории становления и развития парламентаризма. В свою очередь представители гражданского актива ЦИК Татарстана презентовали подробности своей работы в проектах «Мой голос», «Школа избирательного права» и «Атмосфера».