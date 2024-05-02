У могил на Старо-Татарском кладбище в Казани начали появляться таблички с QR-кодами

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Рядом с некоторыми могилами на Старо-Татарском кладбище в Казани начали появляться таблички с QR-кодами. Всего планируется установить 50 таких табличек у могил известных мусульманских деятелей, сообщает ДУМ Татарстана.

Об этом стало известно на мероприятии на Ново-Татарском кладбище, организованном медресе имени 1000-летия принятия ислама. Сегодня мусульманские религиозные деятели, муаллимы и шакирды, представители татарской интеллигенции собирались здесь для проведения Дня памяти наставников.

За 26 лет руководитель руководитель медресе Ильяс хазрат Зиганшин и шакриды смогли отыскать места захоронения многих хазратов и наставников. Размещение QR-кодов поможет посетителям мгновенно получить сведения о жизни и трудах выдающихся деятелей.

«Сегодня участники Дня памяти наставников совершили дуа у могил Миркасима Усманова, Ильгама Шакирова, Туфана Миннуллина, Хасана Туфана и других деятелей татарской интеллигенции. Затем они посетили могилы хазратов — последнего ишана Казани Гарифуллы Гайнуллина, Шигабутдина Марджани, Галимджана Баруди, Ахмадзаки хазрата Сафиуллина, Габдулхака хазрата Саматова», — рассказали в Духовном управлении мусульман Татарстана.