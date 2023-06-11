«Круизный туризм “помолодел”»: куда из Казани отправиться в путешествие по воде

Путешествия по воде стали пользоваться большим спросом последние два года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Речные круизы набирают популярность

Спрос на речные туры значительно вырос, сообщила директор казанского круизного центра «ИнтурВолга» Елена Рябцева.

«Если в прошлом году государство поддерживало речной туризм, на туры вне сезона был предусмотрен 20-процентный кешбэк, то в этом году даже без него уровень продаж примерно на 30% выше», – отметила собеседница агентства. По оценке Рябцевой, сейчас востребованность этого вида отдыха даже выше, чем была до пандемии.

Директор казанской компании «КруизныеИстории» Галина Соловьева также отмечает, что речные круизы сейчас набирают большую популярность. По крайней мере, в этот сезон это очень востребованное направление. «В результате “блокады” России заграничные туры, например в ту же Европу, в большинстве своем стали недоступны. Курорты Турции сильно подорожали, в санаториях черноморского побережья практически закончились места. В Крым ни на самолете, ни на поезде нельзя попасть из-за СВО», – перечислила она причины смещения интересов.

Соловьева заметила, что путешествия по воде стали пользоваться большим спросом последние два года. «Этот вид отдыха набирает свою популярность из года в год», – подтвердил директор компании «Спутник-Гермес-Казань» Ильнур Хисамутдинов.

Еще один участник рынка, не пожелавший быть названным, более сдержан в оценках. «Не могу сказать, чтобы все пошли массово покупать путевки на речные круизы. Большинство людей у нас все-таки ценит отдых на море. Но культура путешествий по воде растет», – сказал он.

Директор «ИнтурВолги» напоминает об очень удачном расположении Казани – город находится посередине Волги. Из столицы Татарстана до Москвы теплоход может дойти за 5-6 дней, путь до Ростова-на-Дону занимает 7 дней. В то же время круиз из Ростова в Первопрестольную или наоборот в одну сторону займет минимум 10-12 дней, подсчитала она. Однако мало кто располагает длительным отпуском.

Рябцева отметила, что в Казань приезжают туристы со всей России. В том числе много москвичей и жителей южных регионов и городов, например того же Ростова-на-Дону.

Это мнение подтверждают и данные Российского союза туриндустрии (РСТ): в «Мостурфлоте» круизы в Татарстан по популярности вышли на второе место после Санкт-Петербурга.

В Казань приезжают туристы со всей России. В том числе много москвичей и жителей южных регионов и городов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Туры выходного дня – «самые ходовые»

Речные круизы в зависимости от продолжительности условно делятся на несколько категорий.

Круиз одного дня – это такой маршрут, как Казань – Свияжск – Казань. На остров каждый день в 10 часов утра из Речного порта ходит прогулочный корабль «Троттер». Пассажирам проводят обзорную экскурсию по Свияжску, и в 16 часов судно возвращается обратно. Стоимость тура – 2,2 тыс. рублей.

Рейсы Казань – Болгар – Казань и Казань – Чебоксары – Казань относятся уже к суточным маршрутам: они предполагают ночевку. Стоят такие прогулки около 7 тыс. рублей.

Круизы выходного дня по времени, как правило, рассчитаны на 2 ночи – 3 дня. Несмотря на название, они возможны не только в пятницу – воскресенье. «Можно сказать, что это короткие маршруты. Самые частые направления – Нижний Новгород, Самара, Елабуга. По пути возможно посещение Болгар, Тетюш, Козьмодемьянска, Макарьево, Чебоксар», – рассказывает Рябцева.

Галина Соловьева добавила, что таким же популярным сейчас становится маршрут Казань – Нижнекамск – Елабуга – Казань. В начале августа тур, например, придется на дни проведения Спасской ярмарки, которую смогут посетить путешественники.

В РСТ круизы выходного дня называют «самым ходовым товаром» турфирм. Там отмечают, что каждую пятницу в такие рейсы уходят десятки лайнеров из разных городов.

Ильнур Хисамутдинов полагает, что «короткие туры – доступные». По его словам, на пару дней до Чебоксар или Нижнего Новгорода можно поехать из расчета 9-10 тыс. рублей на человека. Трехдневные круизы уже подороже.

Всегда востребованы путешествия до Москвы и обратно, а также до Астрахани Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Свободные каюты в Санкт-Петербург днем с огнем не сыскать»

Круизами средней продолжительности считаются 5-8-дневные. Как правило, до Плеса, Ярославля, Костромы, Саратова, Перми, Волгограда и Углича. То есть вниз и вверх по Волге.

Хисамутдинов уточнил, что туры от семи дней обычно бывают по «Золотому кольцу» России. Рябцева утверждает, что «просто бешеным спросом» пользуются пятидневные круизы в Плес, ведь в пандемию туда не пускали ни один теплоход. Цена – около 16 тыс. рублей на человека.

Следующее достаточно популярное направление круизов – из Казани до Перми. «Очень живописный маршрут», – отметил Хисамутдинов.

Всегда востребованы путешествия до Москвы и обратно, а также до Астрахани. Они более продолжительные, по времени занимают 10 дней.

Традиционно высоким спросом среди казанцев пользуются круизы в Санкт-Петербург. «Они распродаются в первую очередь. Сейчас кают уже днем с огнем не сыскать, если только “половинки” или отказные», – заявила Рябцева. Это такой же продолжительный маршрут, как в Ростов-на-Дону: занимает две недели и более.

«Самые длинные рейсы, рассчитанные на 16 дней, – до Карелии (Кижи, Валаам, Мандроги) с двухдневной стоянкой в Санкт-Петербурге. Они уже полностью распроданы по июль», – подтвердил Хисамутдинов. Еще одно популярное направление – круизы на Соловецкие острова.

Галина Соловьева рассказала, что круизеры, которые за предыдущие годы уже объездили Волгу, Каму и Дон, теперь переключились на северные реки, такие как Лена, Енисей, Ангара и так далее. По ее словам, это суперпопулярная новинка. Разумеется, из Казани по воде туда не отправиться. «В Зауралье можно недорого долететь на самолете, так как это субсидируемые перевозки. И уже затем сесть на теплоход», – пояснила она. Такой тур бюджетным не назовешь. Как и путешествие по озеру Байкал, где для туристов приготовлен новый лайнер. «Популярный, но не самый дешевый вариант путешествий. Стоит 100 с лишним тысяч рублей и выше на человека», – признала собеседница агентства.

Главная особенность этого сезона – большое количество комфортабельных теплоходов Фото: © «Татар-информ»

«Раньше возили немцев, французов, американцев…»

В казанских круизных компаниях говорят, что главная особенность этого сезона – большое количество комфортабельных четырехпалубных теплоходов.

«Те корабли, которые ранее предназначались только для иностранцев и возили французов, немцев, американцев, теперь обслуживают российских туристов», – подчеркнула Елена Рябцева. Прежде эти суда ходили по маршрутам Москва – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Москва, Валаам – Кижи. А сейчас они начинают курсировать по Волге – по таким городам, как Самара, Нижний Новгород, Казань.

В числе таких теплоходов – «Тихий Дон». Ранее он принадлежал американцам и был полностью переоборудован на заводе в Румынии. Кстати, только он полностью и ориентирован на Казань. Почти 80% флота – проходящие теплоходы. На «Федоре Панферове», «Федоре Достоевском» и «Александре Суворове» для туристов из Казани предназначается только половина мест. Другие каюты продаются с посадкой и высадкой в Самаре, Нижнем Новгороде или Перми.

Соловьева отметила, что в этом году к казанским туристам после почти пятилетнего отсутствия вернулся двухпалубный теплоход «Борис Полевой», у которого «было много постоянных клиентов». Ранее судно принадлежало обанкротившейся компании «Волжские путешествия», теперь у него новый владелец – «Пермское пароходство». Собеседнику «Татар-информа» известно, что корабль полностью реконструировали.

Она уточнила, что этот теплоход плоскодонный и может пройти по мелким рекам. «Уфа, Касимово, Константинов, Муром, Павлово – в эти города большие корабли зайти не могут. По Оке больше вообще не ходит никто», – говорит она.

Еще одной «фишкой» собеседница агентства назвала расширившуюся экскурсионную программу в городах. «Туристы теперь могут выбрать себе не просто обзорную экскурсию по городу, а еще с какими-то “выкрутасами”», – сказала она. Например, отдыхающих высаживают с теплохода на автобусную экскурсию в одном городе, а возвращают на борт уже в другом.

Хисамутдинов добавил, что путешествующие могут сами либо с помощью турагента-туроператора составить комбинированный маршрут, включающий в себя переезд до города посадки и обратно (если турист живет в городе не на Волге и выбирает тур в одну сторону), небольшой круиз по реке (как правило, на 2-4 дня), размещение в гостинице и экскурсии для более детального изучения города и его окрестностей. Такие комбо-туры из-за большей динамичности востребованы у молодежи.

Более «живыми» стали и экскурсионные программы. Во многих городах в них добавляют все больше интерактива и новых технологий с использованием современных гаджетов: виртуальные очки и смартфоны, интерактивные доски в музеях и т.п. Появились и экскурсии специально для детей. Раньше они были вынуждены смотреть то же, что и взрослые. В свою очередь, Рябцева отметила выросший уровень сервиса и обслуживания на теплоходах класса «стандарт» и «эконом».

В целом на российских реках задействовано максимальное количество судов: в эту навигацию вышло порядка 100 теплоходов. Спрос на майские праздники оказался ниже ожидаемого, зато активно бронируюся круизы на июль и август.

Каюта каюте рознь. Чем выше расположена каюта, тем цена поездки будет больше Фото: © «Татар-информ»

Стоимость тура зависит от категории каюты

В стоимость путевки всегда входит размещение в каюте, трехразовое питание, развлекательная программа, а также путевая информация. Что под ней имеется в виду? Теплоход останавливается не в каждом населенном пункте. Между тем знаковых мест на Волге очень много. По ходу движения судна методист по радио рассказывает о водохранилищах, мостах, деревнях и монастырях.

Есть теплоходы, где в стоимость включена и экскурсионная программа. «Туристу не нужно ни копейки доплачивать. Все уже “сидит” в цене путевки», – констатирует Елена Рябцева.

Стоимость тура зависит от того, какая у каюты категория, – «повышенной комфортности», «стандарт» или «эконом». Впрочем, на конкретном пароходе может быть более 10 категорий номеров.

Каюта каюте рознь. На одних теплоходах все они переоборудованы: есть душ, туалет и другие удобства. На других кораблях прошла лишь частичная модернизация, поэтому там остались и «номера» с умывальничком (душ-туалет – общие). Но есть определенная закономерность: чем выше расположена каюта, тем цена поездки будет больше.

В трюме или на главной палубе могут располагаться комнаты с частичными удобствами. Душевая и туалет при таком размещении расположены в местах общего пользования. Также в недорогих номерах, для экономии места, могут быть ярусные кровати. В трюме вместо окон вставлены иллюминаторы. Более дорогие номера, как правило, расположены на средней и шлюпочной палубе.

В стоимость путевки всегда входит размещение в каюте, трехразовое питание, развлекательная программа Фото: © «Татар-информ»

Средняя стоимость путешествия – от 6 тысяч рублей в день

Насколько выросла стоимость путешествий по воде по сравнению с прошлым годом? Все зависит от уровня судна, говорят в круизных компаниях. «Цены на стандартные теплоходы, работавшие и в прошлую навигацию, в этом сезоне выросли примерно на 10-15 процентов», – утверждает Елена Рябцева.

Но есть и приятные исключения. На отдельные туры сроком до недели, по ее словам, ценники выставлены такие, каких «не было лет пять точно». «За такую стоимость сейчас покупают рейсы выходного дня», – заметила собеседница «Татар-информа». Директор компании «Спутник-Гермес-Казань» Ильнур Хисамутдинов говорит, что стоимость речных туров по сравнению с прошлым годом увеличилась процентов на 10-20.

В целом директор «ИнтурВолги» считает, что «на каждый круиз есть свой покупатель». Те, кто не может вырваться надолго, покупают круизы выходного дня. А дальше все зависит от бюджета. На что у туриста хватает денег: на семь дней путешествия по водной глади, десять, а то и две недели и свыше. Теплоходы есть как «эконом», «стандарт», так и «премиум»-уровня. «В любом агентстве Казани можно выбрать путешествие по своему карману», – говорит она.

По словам Галины Соловьевой, средняя стоимость суток пребывания на трех-, четырехпалубном теплоходе начинается от 6 тыс. рублей и выше. При беглом взгляде стоимость такого путешествия в среднем равна цене прошлогодней путевки в Турцию. Один из татарстанцев, вернувшийся из такого путешествия, подтверждает это обстоятельство. Круиз на 5 ночей – 6 дней в обычном стандартном купе четырехпалубного теплохода в Кострому им с супругой обошелся в 56 тыс. рублей на одного человека.

Хисамутдинов говорит, что цены в июне «более сдержанные, чем в июле-августе». Поэтому тем, кто ищет выгоду, он советует выбирать для круиза первый летний месяц или первый осенний. А Елена Рябцева добавляет, что тур лучше забронировать за год. Например, воспользоваться ранним бронированием круизов навигации 2024 года.

«У молодежи теперь новый “кураж”: ехать в круиз по Волге, по Каме» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Наш клиент — уже не только бабушка с палочкой»

По данным РСТ, средний возраст туристов снизился в среднем на 5 лет – с 55+ до 50+.

Галина Соловьева сообщила, что сейчас все корабли нацелены на то, что их пассажиры – это публика среднего возраста: 30-50 лет.

«Круизный туризм “помолодел”. Если раньше в плавание отправлялись на 70-80 процентов люди возраста от 50 лет и старше, то сейчас таких примерно половина, остальные этой планки еще не достигли. Туры на 4-5 дней берет также много 20-25-летних. У молодежи теперь новый “кураж”: ехать в круиз по Волге, по Каме», – говорит она. Собеседница агентства связывает возросший интерес к путешествиям по воде также с тем, что сейчас по радио и телевидению про каждый город рассказывают какие-то истории – людям становится интересно.

«Ныне наш клиент – это уже не только бабушки с палочкой», – вторит ей Елена Рябцева. По ее словам, на борту теплохода можно встретить людей абсолютно разных возрастов. В том числе более чем достаточно и 30-летних, и более молодых людей.

Хисамутдинов также говорит, что в числе их клиентов все больше молодых людей и семейных пар. «Раньше в круизы отправлялись в основном люди пенсионного возраста. Сейчас они пока по-прежнему превалируют. Тем не менее в этот вид отдых начинают втягиваться и дети-внуки традиционных туристов. Не скажу, что повально, но определенное движение в этом направлении есть», – пояснил он.

Директор компании «Спутник-Гермес-Казань» подметил, что те, кто первый раз сходил в круиз на теплоходе, стараются туда вернуться: «Начинают ценить этот вид отдыха».