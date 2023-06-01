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У Мишустина из рук забрали планшет и швырнули его об пол
Премьер-министру России Михаилу Мишустину продемонстрировали противоударные качества отечественного планшета. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде забрал у него из рук планшет и швырнул об пол.
Видеокадры краш-теста опубликовала Lenta.ru. «Он чуть-чуть тяжелее (по сравнению с зарубежными аналогами – прим.ред), но лиха беда начало..», – говорил Мишустин в момент, когда у него забрали планшет.
«Ну не надо так», – сказал он после удара техники об пол.
«Нет-нет, нормально. В нормальной среде человек роняет продукт, в этом нет ничего плохого», – ответил Чернышенко.
Отметим, что речь идет о российском планшете Kvadro_M, который представила компания Yadro. По словам руководителей компании, со следующего года планшет будет выпускаться на отечественном процессоре, «все остальное в нем уже российское».
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