У Мишустина из рук забрали планшет и швырнули его об пол

Премьер-министру России Михаилу Мишустину продемонстрировали противоударные качества отечественного планшета. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде забрал у него из рук планшет и швырнул об пол.

Видеокадры краш-теста опубликовала Lenta.ru. «Он чуть-чуть тяжелее (по сравнению с зарубежными аналогами – прим.ред), но лиха беда начало..», – говорил Мишустин в момент, когда у него забрали планшет.

«Ну не надо так», – сказал он после удара техники об пол.

«Нет-нет, нормально. В нормальной среде человек роняет продукт, в этом нет ничего плохого», – ответил Чернышенко.

Отметим, что речь идет о российском планшете Kvadro_M, который представила компания Yadro. По словам руководителей компании, со следующего года планшет будет выпускаться на отечественном процессоре, «все остальное в нем уже российское».