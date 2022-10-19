98-летие отпраздновала жительница Альметьевского района – в прошлом советская разведчица

Долгожительница Альметьевского района Анна Трофимова из села Тихоновка отпраздновала свое 98-летие. Поздравить именинницу и вручить ей подарки приехал глава муниципалитета Тимур Нагуманов.

«С радостью и большой честью пришел поздравить вас с днем рождения. Примите букет цветов, поздравления от моего имени и подарки. Самое главное, хочу пожелать вам крепкого здоровья от всех альметьевцев. Спасибо вам огромное! Вы — настоящее поколение победителей. Дай бог, чтобы была возможность каждый год так поздравлять. Долгих лет вам жизни», — сказал градоначальник.

Анна Трофимова принимала гостей за накрытым столом. На вопрос главы района: «Как дела?» — долгожительница отвечает: «У меня всегда дела хорошо».

Анна Васильевна родилась в села Тихоновка, в мае 1943 года 19-летняя девушка вместе с четырьмя подругами записалась в армию. Активная и наблюдательная девушка вскоре стала разведчицей. Хрупкая с виду, но бойкая в душе Анна служила до самой победы и только в 1946 году демобилизовалась.

За проявленный героизм награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945», благодарственным письмом Маршала Советского Союза Рокоссовского и другими медалями.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе главы района, на сегодняшний день в Альметьевском районе проживают 11 долгожителей, самой старшей из них — Нурсиме Сулеймановой 14 ноября исполнится 104 года.