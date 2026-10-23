«У меня тоже есть сердце»: певица Сирина Зайнутдинова ответила на оскорбление

Певица Сирина Зайнутдинова сообщила в соцсетях, что после концерта в Набережных Челнах получила оскорбительный комментарий с советом «идти на пенсию». Об этом она сообщила в соцсетях.

По словам певицы, некоторые зрители забывают, что артисты – обычные люди.

«Вчера на концерте я пела от всей души, а сегодня мне пишут: „Ты уже старая, иди на пенсию“… Да, не молодая, не идеальная. Но у меня тоже есть сердце, и оно тоже болит. Я выхожу на сцену не ради славы, а чтобы петь, дарить людям хорошее настроение. У меня тоже есть ребенок. Читать такие слова очень тяжело. Давайте постараемся быть добрее друг к другу. Большое спасибо каждому, кто меня понимает. А на это письмо я даже не знаю, как ответить», – написала Сирина Зайнутдинова.

Артистка также показала SMS, которым ее обидели.

«Худой ли, зубы ли сделала, платья ли поменяла — нет у тебя мелодии. И голос у тебя уже „этэк-сэтэк“. Не ходи в качестве певицы, и без тебя на сцене полно мусора. Старая ты уже, иди на пенсию», – написал ей неизвестный.