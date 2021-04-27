«У меня и ста рублей нет»: обвиняемые по делу о взятках экс-начальника ОБОП МВД РТ

Сегодня в Кировский районный суд Казани на заседание по делу о взятках в 25 млн рублей доставили экс-начальника ОБОП МВД РТ Ильнара Залялова и его брата – индивидуального предпринимателя Динара Залялова.

«Дело с самого начала сфальсифицировано. Просто определенные люди хотели избежать наказания. У меня и ста рублей нет, хотя по основной статье следует, что у меня должны быть хоть какие-то средства», — прокомментировал еще до начала суда свою позицию журналистам Динар Залялов.

Мужчина заявил, что у следствия якобы ни одного весомого доказательства, а все свидетели давали показания под давлением. Его брат Ильнар комментировать ситуацию до вынесения приговора отказался.

Оба мужчины вину не признали. Однако обвинение уверено в достоверности собранных доказательств. Ранее на прениях прокурор запросил для Ильнара Залялова 12 лет колонии и штраф в 15 млн рублей, а для его брата Динара — 8,5 лет колонии со штрафом 800 тыс. рублей.

Сегодняшнее заседание было отложено. С последним словом Динар Залялов выступит 11 мая, а уже на следующий день будет оглашен приговор по делу.

Напомним, что по версии следствия, в 2014 году два участника ОПГ «Тукаевкие» передали взятку в 300 тыс. рублей и стройматериалы на 200 тыс. рублей Ильнару Залялову, который на тот момент занимал должность начальника отдела по борьбе с организованной преступностью. В 2017 году Залялову и его родному брату передали еще 25 млн рублей. Эти деньги, как утверждает следствие, братья должны были предать в МВД РТ для содействия в снятии обвинений с членов группировки «Тукаевских».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Кировский суд Казани рассматривает дело экс-начальника ОБОП МВД по РТ по делу о взятках.