«У меня дед воевал»: в Пестрецах День Победы прошел с участием ветеранов СВО

В Пестрецах торжественно отметили 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Центральный митинг объединил ветеранов, тружеников тыла, детей войны, участников специальной военной операции, школьников и жителей района. Особое место в этот день заняли истории семей, в которых память о фронтовиках сегодня продолжают их внуки и правнуки.

Праздничные мероприятия начались с выноса государственных флагов и шествия школьных патриотических отрядов. К колоннам присоединились и воспитанники детских садов. После этого отдел культуры представил театрализованную постановку с участием хореографических коллективов, посвященную подвигу народа в годы войны.

С приветственным словом к собравшимся обратились глава Пестречинского района Раис Сулейманов и Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская. Главными гостями праздника стали труженики тыла и дети войны.

Сария Сабурская подчеркнула, что День Победы остается напоминанием о тяжелейших испытаниях, через которые прошла страна.

«Мы безмерно благодарны поколению победителей, решительно и самоотверженно отстоявших свободу и независимость нашей Родины. Великая Отечественная война оставила глубокий след в каждой семье. Мы гордимся вкладом нашей республики в общую Победу. Казанские заводы выпускали боевую технику, предприятия поставляли вооружение и обмундирование, а труженики села обеспечивали фронт продовольствием», – отметила она.

Рядом с почетными гостями стояли и участники специальной военной операции, которых сопровождала социальный координатор фонда Защитники Отечества Физалия Никитина. Сария Сабурская назвала их новым поколением защитников Отечества.

Для многих ветеранов СВО этот праздник тесно связан с семейной историей. Житель Куюков Карим Гарипов рассказал, что оба его деда ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны и погибли в боях.

«9 Мая – это очень серьезный праздник. Даже спустя много лет он дает нам энергию продолжать защищать нашу страну», – подчеркнул он.

На митинг Карим пришел вместе с дочерью. Рядом стоял другой ветеран СВО – житель Пестрецов Максим Крупин, пришедший на праздник с сыном. На службу по контракту он отправился вслед за друзьями.

«Мои деды воевали. Один вернулся, другой без вести пропал. В День Победы я желаю всем только одного – победы», – сказал Максим.

Житель Куюков Александр Попов в этот день вспоминал своего деда – фронтового радиста Алексея Садкова, который на войне потерял глаз. Сегодня Александр сам является защитником Отечества: на СВО он служил пулеметчиком, участвовал в штурмах и был награжден медалью Жукова.

«Для меня большая честь – отдать поклон поколению, которое защитило нас. Это святое дело каждого», – отметил он.

От имени детей Великой Отечественной войны выступила Джамиля Сысорова. Она призналась, что сама почти не помнит военные годы, но с детства слышала рассказы матери о жизни в тылу.

«Мама мне много рассказывала о жизни в тылу, о том, как они ковали Победу», – сказала она.

Одним из самых трогательных участников митинга стал четвероклассник первой школы Артемий Волков. На праздник он пришел с портретом прадеда – Ильи Волкова, служившего в телеграфной роте. Фронтовик был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».

Сегодня 11-летний Артемий сам занимается волонтерством и помогает бойцам специальной военной операции.

«Раньше помогали в тылу: отправляли хлеб, молоко на фронт. И я тоже хочу помогать нашему фронту сейчас. Я заливаю свечи, собираю саморезы и передаю их на СВО», – рассказал школьник.

Завершением памятного митинга стало возложение венков и живых цветов к Вечному огню в Парке Памяти. Жители района почтили минутой молчания всех, кто отдал жизнь за Родину, и еще раз подтвердили: память о подвиге поколения победителей продолжает жить в семьях, детях и новых защитниках страны.