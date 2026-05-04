Общество 4 мая 2026 14:41

У мемориала воинам-танкистам в Казани пройдут митинг и концерт в честь Дня Победы

Торжественное мероприятие в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Казани у памятника «Воинам-танкистам» на улице Сахарова. Организатор – региональная общественная организация «Ветераны-танкисты».

В программе мероприятия – митинг и праздничный концерт, а также установка «свечи памяти» к монументу. Начало мероприятия в 12:00, по адресу: ул. Сахарова, 12.

Памятнику «Воинам-танкистам» 10 лет. Мемориал был установлен в честь героев танкового сражения под Прохоровкой – одного из ключевых эпизодов Курской битвы. На нем изображены контуры танков: МС-1, Т-34, и Т-72.

#митинги #танки #мемориал памяти
