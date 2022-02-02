У медиахолдинга «Татмедиа» увеличилось количество подписчиков в соцсетях

У медиахолдинга «Татмедиа» увеличилось количество подписчиков в социальных сетях, этому способствует постоянная работа над новыми медиапродуктами. В последние годы наиболее ярко о себе заявили проекты «ТатарстанДа» и «ТатарстанNews». Об этом на коллегии в ИТ-парке сообщил руководитель РА «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Говоря об общих тенденциях в наши дни нельзя не отметить важное условие в производстве медиапродукта — производитель контента в некотором роде идет на поводу у читателя, такова новая реальность. В этом и заключается главная трудность для проектов среднего калибра — нужно быть везде, но это требует ресурсов. Если говорить о видео, то оно продолжит набирать популярность, станет доминирующим форматом контента. За этим форматом будущее. Тренд — короткие ролики. Чем качественнее контент, тем дольше внимание зрителя. Критерии: „интересно, развлекательно, информационно“», — отметил руководитель РА «Татмедиа».

Проекты «ТатарстанДа» и «ТатарстанNews» реализуются в формате видеожурналистики. «ТатарстанДа» — проект в социальных сетях с разнообразным видеоконтентом о событиях, людях и местах в Татарстане, запущен в конце января 2020 года. Основные площадки: YouTube, «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники», «Телеграм», TikTok.

У проекта Tatarstan News есть собственный видеопродакшн, который производит сорок видеороликов в месяц на двух языках — от документальных фильмов и расследований до мультфильмов и интернет-сериалов.

Общее количество подписчиков проекта в различных соцсетях — более 115 тысяч. Также ролики размещаются в крупнейших городских и тематических сообществах в соцсетях республики.

Среднее количество просмотров одного видеоролика во всех социальных сетях от 50 до 100 тысяч, общее количество просмотров видео за год более 30 млн. «Такие форматы видеожурналистики также являются перспективными», — отметил глава агентства.