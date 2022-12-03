У мечети «Хусаин» в Менделеевске появится медресе и парк

У мечети «Хусаин» в Менделеевске планируется строительство медресе и парка. Сроки начала строительства пока не известны, так как они зависят от поступления благотворительных средств, рассказали «Татар-информу» в администрации.

Бизнесмены и неравнодушные горожане вносят свой вклад в возведение культового сооружения. На днях глава района Радмир Беляев поблагодарил бизнес-сообщество за помощь в строительстве мечети. Так, руководитель одной из компаний Александр Мухин помог вставить окна в минарете и установить новые, более качественные двери.

Слова благодарности предпринимателю глава района написал в своем телеграм-канале. «Мечеть преображается на глазах», — отметил он.

Также в этом году возле мечети появилась заасфальтированная подъездная дорога и парковочная зона.

Мечеть «Хусаин» расположена на территории населенного пункта. Фундамент для новой мечети был торжественно заложен в Менделеевске 15 июня 2018 года. По завершении строительства мечеть должна стать трехэтажным каменным зданием, и будет включать не только молельные залы для мужчин и женщин, но и учебные классы по основам ислама для будущих учеников.