У литературного конкурса «Герои рядом» появился свой официальный логотип

Литературный конкурс «Геройлар янәшә» – «Герои рядом» получил свой официальный логотип. Он сочетает звезду, перо и цвета флага Татарстана, отражая миссию конкурса: сохранение исторической памяти и прославление героизма через силу слова.

Красный, белый и зеленый цвета символизируют связь конкурса с родной землей и историями о ее героях. Пятиконечная звезда олицетворяет мужество и самоотверженность героев, о которых пишут участники конкурса, а перо символизирует инструмент сохранения истории.

Напомним, ранее организаторы – Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Татарское книжное издательство – объявили о старте уже второго сезона конкурса, который посвящен продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотизма.

К участию принимаются литературные произведения, написанные с 2022 года (ранее не заявленные в данном или иных конкурсах), отражающие самоотверженность, доблесть, героизм, патриотизм уроженцев Татарстана в ходе решения задач специальной военной операции.

Заявки на участие в конкурсе по всем номинациям, за исключением номинации «Роман», принимаются до 1 августа 2026 года на адрес электронной почты Konkurs@tatkniga.ru с пометкой «Открытый литературный конкурс патриотической направленности «Геройлар янәшә» – «Герои рядом».

Заявки на участие в номинации «Роман» принимаются до 15 октября 2026 года.

Победители в номинациях «Повесть», «Рассказ», «Поэма или цикл стихотворений» и «Очерк» увидят свои книги изданными в Татарском книжном издательстве уже в 2026 году, работы, победившие в номинации «Роман», будут выпущены в 2027-м году.

Помимо этого, победители получат вознаграждение – денежные призы. Общий призовой фонд конкурса в 2026 году составляет 6,64 млн рублей.

