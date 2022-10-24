У «Лиги студентов Татарстана» появится новый президент

В Казани с завтрашнего дня будет дан старт заявочной кампании на выборы президента «Лиги студентов Республики Татарстан». Она продлится до 19 января, в марте будет назначен новый руководитель. Его будут выбирать делегаты от вузов республики. Об этом стало известно на заседании президиума организации.

«Cегодняшняя встреча исторически значима, потому что обсуждается вопрос переходного этапа для „Лиги студентов“ — момент передачи эстафеты от одного руководителя к другому. Когда свою работу завершает действующий президент организации и будет определяться новый руководитель, крайне важно, чтобы это происходило в результате конкурентных выборов. Каждому кандидату предстоит сформировать команду, подготовить и представить студенчеству программу развития Лиги студентов, принять участие в дебатах и других публичных мероприятиях. Все это гарантирует легитимность выборов и поступательное развитие организации», — отметил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Он сам был четвертым президентом «Лиги студентов Татарстана», покинул этот пост в 2014 году. Полномочия нынешнего, шестого, руководителя организации Руфата Киямова заканчиваются 19 марта 2023 года. Он не имеет права баллотироваться, поскольку подходит к концу его второй срок.

Новым руководителем может стать любой студент, обучающийся в республике, в возрасте от 22 до 28 лет. Он должен состоять в организации и иметь уже одно законченное высшее образование. Кандидату нужно сформировать штаб и свою предвыборную программу. Будут определены 1 тыс. делегатов из вузов и ссузов Татарстана, которые станут избирателями в грядущих выборах. Их выбирают сами учебные заведения.

«Я, даже если бы хотел, не могу участвовать в выборах, потому что я на этом посту уже два срока. Поэтому сейчас мы проводим активные обсуждения, объясняем, как будут проходить выборы, чтобы каждый студент понимал, насколько это важно. Заявочная кампания начнется сегодня. Мы разработали регламент для кандидатов. От каждого учебного заведения будут выбраны делегаты, которые станут голосом студенчества вуза или ссуза», — пояснил Руфат Киямов.

Следующим вопросом заседания президиума стало правомерное отношение к студентам в общежитиях республики. В частности, обсудили комендантский час, который есть в большинстве общежитий Татарстана. По словам представителей лиги, студенты старше 18 лет должны иметь право приходить к месту жительства в любое время.

Кроме того, по результатам исследования организации большинство учебных заведений не предоставляют общежитие на все годы обучения, а также встречаются случаи незаконного выселения.