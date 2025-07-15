«У лиги очень большие проблемы». Плющев - о поражении команды КХЛ от НХЛ со счетом 3:15

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о разгромном поражении команды КХЛ от коллектива НХЛ в «Матче года» (3:15).

По словам Плющева, между командами была пропасть в уровне мастерства.

«С одной стороны, это не драма, проиграна не Олимпиада. С другой – получили очередной тревожный сигнал.

Понятно, что всё-таки это была игра с элементами шоу. Но вы посмотрите, какой оказалась разница в мастерстве – пропасть! Причём, крупно проигрывая, звёзды КХЛ вроде бы собрались на третий период, но уровень мастерства не позволил им уйти от позорного счёта.

Вообще, это было избиение младенцев – и КХЛ не спасло даже наличие в составе Ильи Ковальчука, к которому звёзды НХЛ тоже отнеслись без пиетета. Удивительно!» – сказал Плющев.

Также наставник сделал вывод – у КХЛ очень большие проблемы.

«Вывод очень простой и неутешительный – у нашей лиги очень большие проблемы.

3:15 от НХЛ – один удар по КХЛ. Недавний драфт в НХЛ, который стал для нас провальным, — второй. Общий кризис КХЛ, полное отсутствие интриги в 68-матчевом чемпионате, когда мы знаем 16 кубковых клубов уже в сентябре, закрытие "Витязя" — третий, четвёртый и пятый. Интересно, КХЛ понимает, по ком звонит колокол? И не только лига, но и все наши хоккейные власти», – передает слова Плющева Russia-Hockey.

Напомним, «Матч года» в Москве между сборными звезд КХЛ и НХЛ носил благотворительный характер.

От «Ак Барса» в мероприятии принимали участие Никита Лямкин, Дмитрий Яшкин и Артем Галимов.

Обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив». В решающей стадии сезона 2024/25 «железнодорожники» обыграли «Трактор» (4-1).