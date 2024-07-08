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Происшествия 8 июля 2024 07:42

У «Ленты» на Адоратского в ДТП с двумя легковыми авто пострадал человек

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Накануне в Казани произошло ДТП с пострадавшим, авария случилась напротив «Ленты», расположенной рядом с озером Большое Чайковое, сообщили «Татар-информу» очевидцы.

Там столкнулись Ford и «Лада». Удар пришелся на переднее пассажирское сиденье отечественной легковушки – иномарка протаранила ее на перекрестке Адоратского и Лаврентьева.

Фото: © «Татар-информ»

По предварительной информации, в результате ДТП пострадал один человек. На месте работали медики, спасатели и сотрудники Госавтоиснпекции.

#ДТП с пострадавшими
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