У «Ленты» на Адоратского в ДТП с двумя легковыми авто пострадал человек

Накануне в Казани произошло ДТП с пострадавшим, авария случилась напротив «Ленты», расположенной рядом с озером Большое Чайковое, сообщили «Татар-информу» очевидцы.

Там столкнулись Ford и «Лада». Удар пришелся на переднее пассажирское сиденье отечественной легковушки – иномарка протаранила ее на перекрестке Адоратского и Лаврентьева.

Фото: © «Татар-информ»

По предварительной информации, в результате ДТП пострадал один человек. На месте работали медики, спасатели и сотрудники Госавтоиснпекции.