У легковушки оторвало бампер и она врезалась в дерево, вылетев с трассы в РТ

Авария произошла накануне на трассе Казань – Ульяновск в Тетюшском районе республики.

Фото: © очевидцы



Как рассказали очевидцы, женщина за рулем Toyota на скорости не справилась с управлением и вылетела с трассы в кювет.

Фото: © очевидцы

Скорость была настолько высокой, что машина пролетела несколько десятков метров, ее перевернуло на бок и она врезалась в дерево. От мощного удара у иномарки оторвало часть бампера, решетку радиатора со значком бренда.

Фото: © очевидцы

Как сообщают свидетели, в аварии никто не пострадал.