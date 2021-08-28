У легковушки оторвало бампер и она врезалась в дерево, вылетев с трассы в РТ
Авария произошла накануне на трассе Казань – Ульяновск в Тетюшском районе республики.
Как рассказали очевидцы, женщина за рулем Toyota на скорости не справилась с управлением и вылетела с трассы в кювет.
Скорость была настолько высокой, что машина пролетела несколько десятков метров, ее перевернуло на бок и она врезалась в дерево. От мощного удара у иномарки оторвало часть бампера, решетку радиатора со значком бренда.
Как сообщают свидетели, в аварии никто не пострадал.