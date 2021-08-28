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Ру Тат
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28 августа 2021  07:39
Полина Шевчук

У легковушки оторвало бампер и она врезалась в дерево, вылетев с трассы в РТ

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У легковушки оторвало бампер и она врезалась в дерево, вылетев с трассы в РТ

Авария произошла накануне на трассе Казань – Ульяновск в Тетюшском районе республики.

 

Фото: © очевидцы 


Как рассказали очевидцы, женщина за рулем Toyota на скорости не справилась с управлением и вылетела с трассы в кювет.

 

Фото: © очевидцы 

Скорость была настолько высокой, что машина пролетела несколько десятков метров, ее перевернуло на бок и она врезалась в дерево. От мощного удара у иномарки оторвало часть бампера, решетку радиатора со значком бренда.

 

Фото: © очевидцы 

Как сообщают свидетели, в аварии никто не пострадал.

 

Фото: © очевидцы 

 

#вылетел в кювет #авария на трассе
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