У легкомоторного самолета отказал двигатель, он вынужденно сел в Высокогорском районе РТ

В 15.36 от оперативного дежурного Самарского управления авиационного надзора по ПФО поступило сообщение, что в Высокогорском районе у населенного пункта Верхняя Ия вынужденную посадку совершил легкомортный самолет ЯК-52, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Известно, что самолёт принадлежит ДОСААФ России, он выполнял учебно-тренировочный полет. В этот момент на борту были два человека, никто не пострадал.

Предварительная причина происшествия – отказ двигателя.