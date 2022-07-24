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Ру Тат
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Происшествия
24 июля 2022  16:30
Полина Шевчук

У легкомоторного самолета отказал двигатель, он вынужденно сел в Высокогорском районе РТ

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В 15.36 от оперативного дежурного Самарского управления авиационного надзора по ПФО поступило сообщение, что в Высокогорском районе у населенного пункта Верхняя Ия вынужденную посадку совершил легкомортный самолет ЯК-52, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Известно, что самолёт принадлежит ДОСААФ России, он выполнял учебно-тренировочный полет. В этот момент на борту были два человека, никто не пострадал.

Предварительная причина происшествия – отказ двигателя.

#вынужденная посадка #МЧС РТ
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