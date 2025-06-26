«У Кузнецова будут проблемы». Плющев прокомментировал слухи об отъезде хоккеиста в НХЛ

Фото: пресс-служба ХК СКА

Бывший тренер сборныъ России Владимир Плющев скептически отнесся к слухам о том, что бывший форвард питерского СКА Евгений Кузнецов готов вернуться в Национальную хоккейную лигу.

Ранее представитель форварда Шуми Бабаев заявил, что уже вел переговоры с рядом команд НХЛ.

«Думаю, в НХЛ у Кузнецова будут большие проблемы с трудоустройством. Может быть, в каких-то других североамериканских лигах получится найти команду. Вообще складывается ощущение, что агенты стараются создать некий ореол вокруг Кузнецова, чтобы им заинтересовался кто-то в КХЛ. Взглянули на него незамыленным глазом и подписали. Но ему сложно будет устроиться и в КХЛ после такого сезона в СКА. Все те причины, которые не дали ему показать свой уровень в Санкт-Петербурге, тянутся за ним», - сказал Плющев «ВсеПроСпорт».

Напомним, Кузнецов переехал из Северной Америки в Россию летом прошлого года. Нападающий провел в СКА один сезон, после чего досрочно покинул команду. В сезоне 2024/2025 в КХЛ он сыграл 39 матчей в регулярном чемпионате, забросив 12 шайб. В плей-офф он сыграл 6 матчей, забросив 1 шайбу. Всего в СКА он провел 45 матчей и набрал 40 очков (гол + пас).