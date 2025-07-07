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Общество 7 июля 2025 11:37

У Крымского моста со стороны Тамани скопилось 1250 авто

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У Крымского моста со стороны Тамани скопилось 1250 авто
Крымский мост
Фото: kremlin.ru

У Крымского моста со стороны Тамани к 11 часам по московскому времени образовалась очередь из 1250 автомобилей. Водителям приходится ожидать проезда более трех часов, сообщает Telegram-канал информационного центра о ситуации на транспортном переходе.

При этом очередь перед пунктом досмотра со стороны Керчи состоит всего из 36 машин, отмечается в сообщении.

На 8 часов по Москве очередь на Крымский мост со стороны Тамани состояла из 1050 авто, на 9 часов – из 1150, на 10 часов – из 1100. Время ожидания также составляло более трех часов. Очередь со стороны Керчи в указанные моменты не фиксировалась.

#крымский мост
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