В Казани развернули огромный флаг Татарстана в преддверии Дня Республики

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

У стен Казанского Кремля развернули огромный флаг Татарстана. Акция приурочена ко Дню республики, который отмечается 30 августа. Мероприятие организовало реготделение «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке регионального отделения партии, Комитета по делам детей и молодежи Казани и Всероссийского комитета поддержки Путина.

Более 200 человек развернули полотнище размером 50 на 25 метров.

«Присутствует слегка трепетное чувство в честь проведения такого масштабного мероприятия. Очень радует, что собралось так много людей: студенты, серебряные волонтеры, общественные организации. Все мы с огромной честью раскрываем наш флаг. Я уверен, что у всех нас просыпается чувство гордости за нашу республику, когда мы видим, как развевается наш флаг Татарстана. Это сближает нас», — поделился впечатлениями руководитель регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.

Участие в акции приняла и депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова. Она отметила, что на площадке собрались настоящие патриоты, которые гордятся Татарстаном и его успехами, культурой, историей.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

«Татарстан живет и развивается, он занимает лидирующие места в России. Мы поздравляем нашу родную республику с праздником. Спасибо всем, кто ценит и любит нашу Родину, и тем, кто знает, что наша Республика Татарстан лучшая!» — заявила депутат.