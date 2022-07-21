У Кремля начался Крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери

Крестный ход в честь 443-летия обретения Казанского образа Пресвятой Богородицы начался от Благовещенского собора Казанского Кремля.

У собора собрались сотни православных из разных уголков Татарстана и гости из других регионов страны, которые приехали в Казань специально на праздник. Сначала митрополит Татарстана Кирилл отслужил молебен перед Казанским образом Пресвятой Богородицы. Прихожане разместились в храме и на площадке перед ним, многие пришли целыми семьями.

Фото: © Елена Саляхова

По окончании молебна за Казанской иконой Божией Матери прихожане отправились к месту ее обретения. Они пройдут от Благовещенского собора вокруг Кремля по улицам Батурина, Карла Маркса, Миславского до Крестовоздвиженского храма.



Шествие возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.



На празднование Дня Казанской иконы Богородицы приехали Патриарший экзарх всея Белоруси Вениамин, а также иерархи Русской Православной Церкви. Из ближних и дальних регионов России они приехали на главный православный праздник земли Казанской – на празднование Дня обретения иконы Царицы Небесной.