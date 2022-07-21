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Религия
21 июля 2022  07:45
Елена Саляхова

У Кремля начался Крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери

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У Кремля начался Крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери

Крестный ход в честь 443-летия обретения Казанского образа Пресвятой Богородицы начался от Благовещенского собора Казанского Кремля. 

У собора собрались сотни православных из разных уголков Татарстана и гости из других регионов страны, которые приехали в Казань специально на праздник. Сначала митрополит Татарстана Кирилл отслужил молебен перед Казанским образом Пресвятой Богородицы. Прихожане разместились в храме и на площадке перед ним, многие пришли целыми семьями.

 

Фото: © Елена Саляхова 

По окончании молебна за Казанской иконой Божией Матери прихожане отправились к месту ее обретения. Они пройдут от Благовещенского собора вокруг Кремля по улицам Батурина, Карла Маркса, Миславского до Крестовоздвиженского храма.


Шествие возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. 


На празднование Дня Казанской иконы Богородицы приехали Патриарший экзарх всея Белоруси Вениамин, а также иерархи Русской Православной Церкви. Из ближних и дальних регионов России они приехали на главный православный праздник земли Казанской – на празднование Дня обретения иконы Царицы Небесной.

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