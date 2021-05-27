В Альметьевске у краснокнижных орланов-белохвостов вылупились два птенца

У орланов-белохвостов, которые обитают в Альметьевском районе Татарстана, появилось потомство. Родителями двух птенцов стали самец Алтын и самка Алтынай, названные так благодаря своему поведению. Об этом сообщается на странице в соцсети Instagram автора проекта — орнитолога Ринура Бекмансурова.

Первое яйцо было снесено 13 апреля, второе — 16 апреля. Первый птенец вылупился 24 мая, второй — 26 мая.

«Вчера в гнезде орлов вылупился второй птенчик. В целом сроки инкубации составили 41 день для каждого яйца. Так долго насиживали яйца орлы. Сегодня эти два пушистых комочка уже соперничают за еду, причем младший никак не уступает старшему в потасовках», — написал Ринур Бекмансуров.

Кроме того, орнитолог описал кормление старшего птенца.

«Вчера все ждали, покормят ли родители птенца. Наконец-то ближе к вечеру самка принесла суслика, позже второго суслика принес самец. В общем, пушистый комочек сыт... Первый день жизни, а он неплохо держит голову, всё видит, активно пищит, выпрашивая еду», — поделился впечатлениями Бекмансуров.

Вылет из гнезда предполагается в конце июля — начале августа.

Онлайн-трансляция из гнезда солнечных орлов была запущена на YouTube-канале 30 марта. Там любой желающий может наблюдать за жизнью хищных птиц.

«В эти дни самец и самка активно занимались подготовкой гнезда к размножению. Они показали себя отличными хозяевами. Оба партнера в равной степени приносили новые ветки и тщательно выкладывали ими поверхность гнезда, постепенно формируя чашу. За их <…> просто золотой характер и поведение мы решили дать им имена Алтын и Алтынай», — писал ранее орнитолог.

Проект реализуют сотрудники национального парка «Нижняя Кама». Для наблюдения специалисты используют оборудование парка.