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Здоровье
9 февраля 2022  16:10

У короля Испании подтвердился Covid-19

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Король Испании Фелипе VI заразился коронавирусной инфекцией. Об этом со ссылкой на королевский дом сообщает РИА Новости.

Первые симптомы заражения были выявлены накануне, поэтому утром он прошел тестирование на коронавирус. Результат теста оказался положительным, и Фелипе VI ушел на самоизоляцию, где проведет неделю. 

По данным королевского дома, монарх чувствует себя хорошо и продолжит работать из своей резиденции.

Уточняется, что у его супруги и младшей дочери не выявлено признаков заражения Covid-19.

#Испания #коронавирус
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