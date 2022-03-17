У контейнерной площадки должен быть один хозяин: в Казани обсудили реформу ТКО

О правовых пробелах в реформе обращения с твердыми коммунальными отходами и возможных путях их решения рассказал первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«Реформа в области обращения с ТКО продолжается четвертый год. Ее целью является увеличение количества отходов, направляемых на обработку и утилизацию, снижение количества захораниваемых отходов. Реформа в целом заработала, но есть и вопросы, которые выявлены в процессе реализации», - сказал он на заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа в Казани.

Согласно его данным, на сегодняшний день по республике в части обращения с ТКО заключено 99% договоров, общая собираемость составляет 95%. В то же время есть ряд нерешенных вопросов. Для реализации реформы в первую очередь необходимо создание системы обращения с ТКО. Ключевыми объектами этой системы являются объекты обработки, размещения и утилизации.

«Для ускорения реформы необходимо участие государства, создание инфраструктурных объектов путем предоставления субсидий, а также расширение участия российского экологического оператора в инвестпроектах. Сегодня региональные операторы аккумулируют средства потребителей, отвечают за комплексное предоставление потребителям услуг по обращению с ТКО. При этом законодательство не обязывает регоператора создавать инфраструктуру. Поэтому обязанность регионального оператора создавать инфраструктуру, а также порядок и сроки ее создания должны быть четко закреплены в законодательстве», - отметил Нигматуллин.

Нет сейчас и государственного механизма финансирования создания контейнерных площадок в городской местности. Данные территории относятся либо к управляющим компаниям, либо к муниципалитетам. Приобретение контейнеров и бункеров для мусора – серьезный вопрос.

«Регоператоры могут тратить на приобретение не более 1% выручки, которая учтена в тарифе. А в бюджетах управляющих компаний и местных бюджетах средств для создания площадок и приобретения контейнеров нет. Необходимо вернуться к тем механизмам, которые ранее применялись», - продолжил спикер.

Потребители должны определиться со способами коммерческого учета – это расчетный путь исходя из нормативов, либо оплата исходя из количества и объема обслуживаемых контейнеров. На сегодняшний день в этой сфере по республике имеется достаточно большое количество обращений и жалоб от юрлиц.

Еще не решен вопрос платежной дисциплины. Имеется проблема доступа регоператоров к персональным данным граждан, в том числе к информации о количестве проживающих, что создает определенные трудности при заключении договоров и взыскании платы за услуги по вывозу ТКО. В этой части предлагается внести в законодательство изменения, которые предусматривают возможность использования ресурсов ЖКХ для обмена информацией.

«Законодательство России не предусматривает конкретные обязательства и сроки обращения потребителей в адрес регоператора для подачи заявки на заключение договора на обращение отходов и не предусматривает прямой ответственности за уклонение от заключения договора. В этой связи целесообразно введение административной ответственности за уклонение от заключения договора», – сообщил Нигматуллин.

Кроме того, из-за увеличения плотности застройки городов возникают трудности, связанные с созданием площадок накопления ТКО в соответствии с требованиями санитарных правил. Дачники и жители частного сектора сталкиваются с проблемой вывоза отходов, образующихся в процессе содержания зеленых насаждений. То же самое касается и отходов, остающихся после строительства и ремонта. Кроме того, добавил Нигматуллин, необходимо устранить неопределенность в вопросе принадлежности жидких бытовых отходов к отходам или сточным водам и ввести процедуру лицензирования деятельности по транспортированию сточных вод специализированным автотранспортом.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, участвовавший в заседании, отметил, что предложения помогут найти реальные пути решения экологической проблемы, связанной с содержанием контейнеров для мусора.

Подводя итоги обсуждению, координатор ассоциации, председатель заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил, что «у контейнерной площадки должен быть один хозяин». Обязанности по приобретению контейнеров и ответственность за контейнерные площадки должна лежать на регоператорах, считает он. Спикер также заострил внимание на проблеме внедрения раздельного сбора бытовых отходов. Не каждый городской или сельский житель готов сейчас держать в своем доме три ведра для раздельного сбора мусора. По итогам заседания ряд сформированных предложений будет направлен в адрес Правительства РФ.