news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
У комитета по транспорту Казани сменился номер телефона горячей линии
Скопировать ссылку
У комитета по транспорту теперь действует новый номер телефона горячей линии.
«С 16 сентября 2024-го по всем вопросам транспортного обслуживания жители Казани могут обращаться по номеру телефона 223-28-28», - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе комитета, новшество ввели, чтобы повысить качество обслуживания пассажиров в связи с переходом на новые цифровые технологии в области телефонии.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400