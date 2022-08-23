У команды КХЛ на арене в Ярославле рухнул на лед медиа-куб, есть пострадавший

На ледовой арене «Локомотива» в Ярославе рухнул медиа-клуб. Эту информацию официально подтвердила пресс-служба клуба КХЛ.

«Во время проведения монтажных работ нового медиа-куба УКРК "Арена-2000", произошла неординарная ситуация. Неконтролируемо трансформировался и подвергся скручиванию металлический каркас куба», - сообщается в заявлении ХК «Локомотив».

В результате инцидента вся конструкция упала на лед. Один из техников был вынужден воспользоваться услугами медиков и был госпитализирован. В «Локомотиве» заявили, что здоровью монтажника ничего не угрожает.

«К счастью, угрозы здоровью специалиста нет, и в ближайшее время он будет выписан из одной из ярославских клиник», - заявляет пресс-служба клуба.

Также отмечается, что ледовая площадка Арены-2000 не пострадала и производится проверка причин инцидента.

В клубе подчеркивают, что вариант задержки домашней части предстоящего сезона для «Локомотива», отмены или переноса на другие спортсооружения части домашних матчей не рассматриваются.