У Когогина на КАМАЗе появился новый зам – директор по развитию Эльдар Шавалиев

Фото: сайт ПАО «КАМАЗ» kamaz.ru

Эльдар Шавалиев, ранее возглавлявший Центр цифровой трансформации КАМАЗа, назначен заместителем генерального директора – директором по развитию КАМАЗа. Об этом пишет газета «Вести КАМАЗа».

Шавалиев пришел на КАМАЗ в 2014 году в качестве начальника отдела внутреннего аудита службы внутреннего аудита и комплаенс. В 2016–2018 годах работал руководителем службы внутреннего аудита, затем был назначен директором Центра цифровой трансформации «КАМАЗ».

«Профессиональные компетенции и ранее наработанный опыт послужили хорошим фундаментом для реализации масштабных проектов в области цифровизации. Кроме того, под руководством Эльдара Шавалиева активно развивались проекты дочерней ИТ-компании автогиганта KAMAZ Digital («Цифровая платформа КАМАЗ»)», – говорится в сообщении.

Эльдар Шавалиев родился в 1988 году. В 2010 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики К(П)ФУ. Имеет опыт работы в качестве старшего экономиста-аналитика в АКБ «Ак Барс». С 2010 по 2014 год работал в международных аудиторских компаниях PricewaterhouseCoopers и Ernst & Young.

Исполнявший обязанности заместителя гендиректора КАМАЗа – директора по развитию Евгений Макаров остался на должности главного конструктора КАМАЗа – директора НТЦ.