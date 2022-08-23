«У Киева есть причины бояться»: Володин призвал сделать трибунал над нацистами публичным
Международный трибунал над пленными украинскими националистами нужно провести публично, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. При этом он напомнил, что украинский Президент Владимир Зеленский считает его проведение «последней чертой» в вопросе переговоров с Россией, но призвал несмотря на это максимально придать огласке судебное заседание.
«Перед ним должны предстать военные преступники, которые убивали, насиловали, уничтожали и держали в страхе мирное население Донбасса», – написал Володин в своем телеграм-канале.
Киевскому режиму и отдельно Зеленскому «есть чего бояться», добавил Володин. «Именно он и его окружение отдавали приказы бомбить, стрелять и убивать мирных граждан: стариков, женщин, детей. Поэтому Зеленский делает все, чтобы трибунала не было, угрожая отказом от мирного урегулирования», – отметил он.
Мировое сообщество «должно знать о преступлениях киевского режима против человечества», подытожил Володин.
Напомним, глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что военных из нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ – прим.ред.) ждет международный трибунал. По его словам, свое участие в судебном заседании подтвердили представители России, Сирии, идут переговоры с КНДР.
Также продолжаются суды над пленными иностранными наемниками – на прошлой неделе в ДНР приговорили к смертной казни еще троих из них.