Международный трибунал над пленными украинскими националистами нужно провести публично, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. При этом он напомнил, что украинский Президент Владимир Зеленский считает его проведение «последней чертой» в вопросе переговоров с Россией, но призвал несмотря на это максимально придать огласке судебное заседание.

«Перед ним должны предстать военные преступники, которые убивали, насиловали, уничтожали и держали в страхе мирное население Донбасса», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Киевскому режиму и отдельно Зеленскому «есть чего бояться», добавил Володин. «Именно он и его окружение отдавали приказы бомбить, стрелять и убивать мирных граждан: стариков, женщин, детей. Поэтому Зеленский делает все, чтобы трибунала не было, угрожая отказом от мирного урегулирования», – отметил он.

Мировое сообщество «должно знать о преступлениях киевского режима против человечества», подытожил Володин.

Напомним, глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что военных из нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ – прим.ред.) ждет международный трибунал. По его словам, свое участие в судебном заседании подтвердили представители России, Сирии, идут переговоры с КНДР.

Также продолжаются суды над пленными иностранными наемниками – на прошлой неделе в ДНР приговорили к смертной казни еще троих из них.