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Ру Тат
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Происшествия
27 января 2023  14:37
Дмитрий Шатров

У каждого второго заболевшего в Татарстане диагностировали свиной грипп

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С сентября прошлого года по настоящее время 70% болезней в Татарстане пришлось на грипп, при чем 52% из них – на свиной. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информ» рассказала замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Мониторинг за циркуляцией вирусов среди населения показал, что прирост доли вируса гриппа увеличивается. На прошлой неделе доля гриппа составляла 87%, на следующей – уже 90%. На третьей неделе больше всего зарегистрировано вируса гриппа Б – 60%, на втором месте нетипированный грипп А – 38%. На долю свиного гриппа пришлось около 2% зарегистрированных случаев», – добавила она.

#грипп
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