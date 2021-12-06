У каждого третьего россиянина есть знакомые, вложившиеся в финансовые пирамиды

По данным исследования агентства «ПромРейтинг», при всем недоверии в финансовым пирамидам около трети россиян уверены, что деньги все-таки можно заполучить при наличии удачи. Так считают около трети россиян. Такие выводы сделаны на основе ответов 1600 участников в онлайн-анкетировании на тему финансовых пирамид.

По мнению участников, люди вкладывают деньги в пирамиды из-за желания быстро заработать, бедности, жадности, безграмотности и желания халявы. Это самые популярные причины, которые выбрали опрошенные.

Каждый десятый из участников готов получить гарантированный выигрыш при том условии, что остальные вложившиеся в финансовую пирамиду потеряют деньги.

Среди тех, кому в последние 2-3 года предлагали вложиться в сомнительные организации, больше всего людей старше 45 лет. За запрет пирамид выступают лишь 70% опрошенных.

Самая высокая доля тех, кому предлагали участие в пирамидах в последние годы, в Южном федеральном округе – 37%. Меньше всего жителей, которые верят в удачу при вложении в пирамиды, проживает в Дальневосточном федеральном округе.