У казанской фирмы арестовали Toyota за долги по налогам в 2 млн рублей

Судебные приставы Верхнеуслонского районе изъяли у казанской фирмы Toyota Camry за долги по налоговым платежам, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по РТ.

Иномарку остановили на посту ГИБДД. При проверке документов у водителя выяснилось, что машина принадлежит юридическому лицу, за которым числится долг по налогам в 2 млн рублей.

Автоинспекторы сообщили об этом судебным приставам, после чего на место прибыли сотрудники службы.

Представители организации не смогли на месте рассчитаться с долгами, в связи с чем машину арестовали и изъяли.

Вернуть иномарку фирма сможет теперь только в том случае, если полностью погасит долг.