Воспитанники Центра спецподготовки показали в Казани приемы ближнего боя с оружием

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

На площади у казанской Чаши прошло показательное выступление воспитанников Центра специальной подготовки им. Героя России Валерия Асапова. Молодые ребята возраста 13-18 лет продемонстрировали свои навыки тактико-специальной подготовки. Мероприятие прошло в рамках концерта ко дню выборов в Госсовет Республики Татарстан.

«Это показательное выступление по тактико-специальной подготовке и армейскому рукопашному бою, где ребята в возрасте от 13 до 18 лет покажут всё, чему они научились, навыки, которые необходимы для дальнейшего прохождения службы», — рассказал начальник ЦСП им. Асапова Владимир Лукоянов.

Молодые люди в голубых беретах продемонстрировали инсценировки рукопашного боя, ближнего боя с оружием (автомат, пистолет, штык-нож). Сам Лукоянов кувалдой разбивал кирпичи и бетонные блоки на головах и телах курсантов.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Курсанты ЦСП в будущем планируют поступать в высшие военные учебные заведения. Как отмечает начальник центра, среди ребят будущие офицеры, командиры отделений. Также ими организована выставка легкого стрелкового вооружения.

«Здесь представлена вся история развития отечественного и зарубежного стрелкового вооружения от образцов 1898 года до современных образцов стоимостью 57 млн рублей», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» Лукоянов.

На выставке также представлены образцы средств индивидуальной защиты — бронежилетов, побывавшие в реальных боях. Следы пуль на касках, царапины на бронежилетах — на этих артефактах оставлены следы конфликтов в Грузии и боев в Луганской и Донецкой народных областях.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Параллельно экспозиции ЦСП работает мобильный пункт отбора на контрактную службу. Все желающие могут собрать-разобрать автомат, увидеть военнослужащего в полной боевой экипировке, а также пройти первичные мероприятия отбора на контрактную службу. По словам офицера казанского пункта отбора на военную службу по контракту капитан Егора Горячева, процедуру отбора в такие дни проходят порядка пяти человек.

Однако офицер отмечает, что их первичная задача — воспитание патриотизма и информирование населения.

«Основная цель — объяснить, что такое служба по контракту, довести всю информацию о воинских частях, приоритетных воинских должностях, о мерах поддержки Республики Татарстан и Российской Федерации», — объяснил Горячев.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Отбор длится до трех дней, в результате прошедший становится военнослужащим. Воинскую часть, в которую отправится гражданин, выбирается «по заданию» — человек будет назначен на вакантные воинские должности.

«Сейчас у нас работа настроена таким образом, что мы отправляем в полки резерва Министерства обороны», — добавил Горячев.