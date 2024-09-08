У казанской «Чаши» стартовал концерт ко дню выборов в Госсовет РТ

Фото: Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Перед казанской «Чашей» стартовала концертная программа, приуроченная ко дню выборов в Государственный Совет РТ. Вход на площадку свободный. Завершится концерт в 22.00.

На большой сцене перед гостями выступят «Моя Мишель», Niletto и Dabro, а также татарстанские исполнители — Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Ирке, «Волга-Волга», Эльмира Калимуллина, Анастасия Макарова, Ильгиз Шайхразиев.

В детской зоне работают аниматоры, станция аквагрима. Гости мероприятия могут собрать гигантский конструктор, сыграть в большой морской бой и гига-тетрис, проверить меткость в тире «Матрешка» и пострелять из огромной рогатки. В зоне мастер-классов посетители смогут изготовить значки, кожаные браслеты, шопперы, воздушных змеев, бумажные вертушки.

В шатрах проводятся соревнования «Хватай-ка на реакцию» и «Гонки на робошарах». По соседству размещен фудкорт. Также участники смогут посоревноваться в гранд-дартс, гранд-тире и футбольном надувном бильярде, размер которого — 6 на 4 метра.

Свою экспозицию разместили армия России совместно с клубом «Патриот». Также работает мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Большая часть развлекательных площадок будет работать до 18.00.

Имеющие браслет «Всей семьей на выборы» 8 сентября также смогут проехать бесплатно на общественном транспорте Казани, включая метро.

Для проголосовавших проводится фотоконкурс в социальной сети «ВКонтакте». Все желающие могут сфотографироваться на избирательном участке и выложить свою фотографию в соцсети со специальными хештегами — #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга. Среди участников акции будут разыграны 12 смартфонов iPhone 15 и главный приз — автомобиль Lada Vesta. Первые шесть смартфонов уже нашли своих обладателей.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. В городах и районах Татарстана открылись 2760 избирательных участков, в том числе 42 — в местах временного пребывания избирателей . Участки будут работать до 20 часов вечера. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.