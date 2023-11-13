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У казанской Чаши начали устанавливать центральную елку
У Центра семьи «Казан» начали устанавливать центральную новогоднюю елку. Подрядчик уже возвел круговую конструкцию для закрепления гирлянд световой инсталляции «Шатер» и основание праздничной ели.
Напомним, 8 ноября определили исполнителя, который должен был придать территории у Чаши «праздничный новогодний облик», – им стало ООО «Аква Бренд Ко».
Из городского бюджета на работы выделят более 15 млн рублей. Заказчиком выступает Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани.
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