У казанской Чаши начали устанавливать центральную елку

У Центра семьи «Казан» начали устанавливать центральную новогоднюю елку. Подрядчик уже возвел круговую конструкцию для закрепления гирлянд световой инсталляции «Шатер» и основание праздничной ели.

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Напомним, 8 ноября определили исполнителя, который должен был придать территории у Чаши «праздничный новогодний облик», – им стало ООО «Аква Бренд Ко».

Из городского бюджета на работы выделят более 15 млн рублей. Заказчиком выступает Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани.