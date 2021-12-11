У Казанского энергоуниверситета появится свой спорткомплекс

На улице Голубятникова планируется открытие спорткомплекса, принадлежащее КГЭУ. Об этом в интервью Андрею Кузьмину для «Татарстан-24» рассказал ректор вуза Эдвард Абдуллазянов.

«В свое время наш университет остался без спортивных комплексов, для всех вузов во время Универсиады их строили. Мы думали арендовать, но свое есть свое. У нас на Голубятникова есть помещение, которое подарил Президент, мы хотим реконструировать его в спортивный комплекс», — рассказал руководитель университета.

Планы по созданию собственного спорткомплекса с бассейном прорабатывались в течение двух последних лет, однако эта идея возникала и раньше. Так, Абдуллазянов рассказал, что вопрос об этом рассматривался и в первый его срок, но тогда приоритет был отдан строительству нового общежития.

«Мы разговаривали с главой Авиастроительного района по поводу комплекса на Голубятникова — он нас тоже поддержал. Там будет комплекс и для студентов, и для местных жителей. Это все глобальные задачи, а есть еще и локальные — это и прием, и внеучебная, и научная работа», — добавил ректор.