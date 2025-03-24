У казанского блогера забрали авто на штрафстоянку за езду по тротуару
Автоинспекторы Казани при мониторинге социальных сетей нашли видео, после которого привлекли водителя-блогера к административной ответственности.
Выяснилось, что накануне автомобилем «Лада Бронто», управлял 19-летний казанец.
На молодого водителя составлены административные материалы по статьям «Управление транспортным средством при наличии технических неисправностей», «Опасное вождение» и «Движение по тротуару».
Свою вину он признал. Автомобиль молодого человека помещен штрафстоянку.