У казанского блогера забрали авто на штрафстоянку за езду по тротуару

Автоинспекторы Казани при мониторинге социальных сетей нашли видео, после которого привлекли водителя-блогера к административной ответственности.

Выяснилось, что накануне автомобилем «Лада Бронто», управлял 19-летний казанец.

На молодого водителя составлены административные материалы по статьям «Управление транспортным средством при наличии технических неисправностей», «Опасное вождение» и «Движение по тротуару».

Свою вину он признал. Автомобиль молодого человека помещен штрафстоянку.