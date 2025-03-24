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Происшествия 24 марта 2025 15:29

У казанского блогера забрали авто на штрафстоянку за езду по тротуару

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Автоинспекторы Казани при мониторинге социальных сетей нашли видео, после которого привлекли водителя-блогера к административной ответственности.

Выяснилось, что накануне автомобилем «Лада Бронто», управлял 19-летний казанец.

На молодого водителя составлены административные материалы по статьям «Управление транспортным средством при наличии технических неисправностей», «Опасное вождение» и «Движение по тротуару».

Свою вину он признал. Автомобиль молодого человека помещен штрафстоянку.

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