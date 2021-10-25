У казанского «Ак Барса» — восьмой бюджет в КХЛ

Зарплатный бюджет казанского «Ак Барса» составляет 770 млн рублей, это восьмая позиция в Континентальной хоккейной лиге. Зарплатные бюджеты всех клубов КХЛ опубликовал портал Sport24.

Больше всех на своих хоккеистов тратят уфимский «Салават Юлаев», омский «Авангард», столичный ЦСКА и ярославский «Локомотив» — все по 900 млн рублей. Это официально объявленный потолок зарплат в КХЛ. Суммарно клубы лиги тратят на зарплаты игроков 14,3 млрд.

Зарплатный бюджет питерского СКА составляет 880 млн рублей, магнитогорского «Металлурга» — 820 млн, екатеринбургского «Автомобилиста» — 800 млн. Бюджет столичного «Динамо», уходящий на контракты игроков, равен тратам «Ак Барса» на эти цели — 770 млн рублей.

Казанцы могут потратить на зарплаты своим игрокам еще 130 млн рублей. Скорее всего, эти средства уйдут на приобретение двух легионеров, что позволяет лимит.

Нижнекамский «Нефтехимик», живущий в последние сезоны по законам разумной экономии, тратит на игроков 315 млн. рублей. Меньше только у рижского «Динамо» (285 млн) и владивостокского «Адмирала» (280 млн).

Завтра казанцы сыграют в Екатеринбурге с «Автомобилистом», а нижнекамцы в подмосковных Мытищах — с китайским «Куньлунем». После 22 матчей «Ак Барс» занимает с 30 очками четвертое место в Восточной конференции КХЛ, тогда как «Нефтехимик» идет на десятой позиции с 17 очками.