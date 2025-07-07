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Экономика 7 июля 2025 11:13

У Казани появился туристический портал

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Для удобства туристов в столице Татарстана запустили туристический портал. Об этом сообщила директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова на деловом понедельнике в мэрии города.

«Особое внимание уделили дизайну и удобству интерфейса. Портал предоставляет актуальную информацию по ключевым событиям в городе и варианты удобного размещения», – пояснила докладчица.

Помимо этого, на платформе будут публиковать новости об активностях, организуемых в городе. На ней также имеется раздел тематических маршрутов с визуализацией на онлайн-карте. Кроме того, предусмотрена функция собственного путеводителя в личном кабинете.

Санникова добавила, что цифровая платформа работает на трех языках: русском, татарском и английском.

В общей сложности Казань за первые пять месяцев этого года посетило более 2,3 млн туристов, также отметила чиновница.

«В Казани наступил пик туристического сезона. Гости оказывают существенное влияние на экономику города, вносят весомый клад в бюджет города и способствуют развитию смежных отраслей», – подчеркнула она.

#туристы #Казань #Деловой понедельник
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