У казанцев летом в 4 раза повысился интерес к онлайн-образованию

фото: "Татар-Информ"

Аналитики билайна выяснили, что в разгар сезона отпусков казанцы в 4 раза чаще обращались к образовательным платформам, чем годом ранее. Оператор проанализировал количество посещений популярных онлайн-школ, приложений для изучения иностранных языков и онлайн-библиотек в период июня-июля 2023/24 года.

Итоги исследования показали, что жители столицы Татарстана готовы использовать любое время для саморазвития, даже разгар отпусков. Скоростной мобильный интернет дает доступ к разным форматам онлайн-образования хоть на летней веранде кафе, хоть на пляже, хоть на даче. Пользуясь мобильным интернетом, за два месяца лета казанцы почти 200 тысяч раз посетили образовательные платформы. За тот же период 2023 года количество сессий на сайтах школ было около 50 тысяч.

Выяснилось, что освоить новую профессию и прокачать свои профессиональные навыки больше всего желают мужчины 35-40 лет. Второй год подряд они остаются основными учениками онлайн-школ, занимая долю в 25% от общего числа пользователей. Особую заинтересованность к курсам продемонстрировали и выпускники школ и вузов (18-25 лет), которые составили 15% от всех обучающихся.

Лето для многих оказалось временем активного изучения иностранных языков. Интерес к подобным приложениям в Казани вырос в 3,5 раза. При этом среди возрастных групп пользователей нет явных лидеров. Абоненты в возрасте 35-40 лет, 40-45 лет и 18-25 лет делят первое место. Каждая группа составляет примерно 22%.

Казанцы уделяют время и чтению, помогают в этом онлайн-библиотеки. Среди жителей города их популярность выросла более чем в 3 раза. В привычке читать книги со смартфона или планшета второй год подряд женщины немного опережают мужчин, занимая долю в 54%.

Под растущие запросы казанцев билайн развивает сеть и ускоряет интернет. Благодаря этому клиенты оператора могут использовать онлайн-сервисы там, где им это необходимо. Они могут участвовать в вебинарах, проходить курсы и слушать лекции даже в загруженных городских локациях и на популярных прогулочных маршрутах Казани.

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