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Ру Тат
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Происшествия
22 сентября 2022  14:18
Полина Шевчук

У казанца прямо на дороге арестовали внедорожник Mercedes за 266 тысяч долга по налогам

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У казанца прямо на дороге арестовали внедорожник Mercedes за 266 тысяч долга по налогам
фото: пресс-служба УФССП России по РТ

Во время рейда с использованием аппарата «Дорожный пристав» стражам порядка удалось в потоке машин найти должника по налогам, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Выяснилось, что владелец внедорожника Mercedes задолжал 266 тыс. рублей по налогам. Добровольно задолженность мужчина не погашал.

Судебный пристав составил акт описи и ареста иномарки. Дорогостоящий внедорожник у казанца изъяли и поместили на штрафстоянку, где он будет находиться до момента полного погашения задолженности.  
 

 

#долг по налогам #уфссп россии по рт
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