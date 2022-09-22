У казанца прямо на дороге арестовали внедорожник Mercedes за 266 тысяч долга по налогам
Во время рейда с использованием аппарата «Дорожный пристав» стражам порядка удалось в потоке машин найти должника по налогам, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.
Выяснилось, что владелец внедорожника Mercedes задолжал 266 тыс. рублей по налогам. Добровольно задолженность мужчина не погашал.
Судебный пристав составил акт описи и ареста иномарки. Дорогостоящий внедорожник у казанца изъяли и поместили на штрафстоянку, где он будет находиться до момента полного погашения задолженности.