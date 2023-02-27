У казанца, не оплатившего штрафы за пьяную езду, арестовали автомобиль

фото: пресс-служба УФССП России по РТ

Житель Казани был пойман автоинспекторами пьяным за рулем. За это ему выписали штраф, который он оплатил. Однако вскоре к судебным приставам поступило еще два штрафа – вновь за нетрезвую езду, а также за передачу автомобиля водителю, который также был пьян. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе УФССП России по РТ.

Судебные приставы во время рейда выяснили, что у нарушителя есть в собственности автомобиль Toyota. Они обнаружили иномарку, арестовали ее и отправили на штрафстоянку. Если казанец не оплатит штрафы, то машину продадут с торгов.

«Всего с начала 2023 года судебными приставами Татарстана за неуплату задолженностей составлено 900 актов ареста имущества», – отметили в пресс-службе управления.