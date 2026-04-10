Происшествия 10 апреля 2026 09:33

У казанца нашли 4 килограмма наркотиков, которые он изготовил у себя дома

У жителя Казани изъяли более 4 килограммов наркотиков, которые он готовил в собственном доме.

Как сообщают в пресс-службе МВД по РТ, наркотики у ранее неоднократно судимого мужчины нашли во время обыска. В его квартире было найдено 3,3 кг марихуаны и более 1 кг конопли, которую он сам выращивал, высушивал и расфасовывал для дальнейшей продажи.

Возбуждено уголовное дело, мужчину взяли под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Навигация-2026 в Татарстане: рейс до Челнов впервые со времен СССР и более 10 маршрутов

9 апреля 2026
ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург пройдет через Елабугу

9 апреля 2026
