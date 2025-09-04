У казанца, который задолжал банку 1,2 млн рублей, арестовали BMW

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Республике Татарстан

Житель Казани, который был должен банку больше 1.2 миллиона рублей, сам приехал к судебным приставам и помог арестовать свой автомобиль.

Мужчина получил уведомление о долге через «Госуслуги», но платить не стал. Вместо того чтобы прятаться, он на своем BMW припарковался на закрытой служебной стоянке у здания приставов и ушел по своим делам.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУФССП России по Республике Татарстан, один из сотрудников заметил чужую машину, проверил номера и выяснил, что она принадлежит должнику. Шлагбаум на парковке сразу закрыли, вызвали эвакуатор и банк.

Когда мужчина вернулся, он смог только забрать свои вещи из машины и посмотреть, как ее увозят на штрафстоянку для последующей продажи за долги. Чтобы вернуть автомобиль, ему теперь нужно срочно погасить весь долг на сумму 1,2 млн рублей, заплатить штраф в 90 тысяч рублей и оплатить услуги эвакуатора и хранения.