У казанца, который пришел на диспансеризацию, медики обнаружили начинающийся инфаркт

Начинающийся инфаркт распознали медики 18-й поликлиники Казани у мужчины, который пришел проверить здоровье на диспансеризацию. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения города.

58-летний мужчина обратился в поликлинику, чтобы пройти диспансеризацию. Врачу он пожаловался на плохое самочувствие и боли в области сердца. Пациента сразу направили в отделение функциональной диагностики на ЭКГ. Это исследование обязательно на диспансеризации.

«В этот день я вела прием в кабинете дежурного врача и меня пригласили для осмотра этого пациента. Оценив его состояние, расшифровав ЭКГ я поставила предварительный диагноз – острый коронарный синдром», – рассказала терапевт 18-й поликлиники Ильвира Ефимовых.

Фото: Пресс-служба поликлиники №18 Казани

Врач сразу вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Пациента увезли в МКДЦ. От расшифровки кардиограммы до госпитализации прошло около 20 минут.

В Межрегиональном клинико-диагностическом центре диагноз подтвердили, взяли пациента на операцию и поставили стент. И после улучшения состояния мужчину выписали.

«Хочу обратиться ко всем жителям Казани и Татарстана и призвать своевременно проходить диспансеризацию», – подчеркнула Ильвира Ефимовых.