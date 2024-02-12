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У казанца, который пришел на диспансеризацию, медики обнаружили начинающийся инфаркт
Начинающийся инфаркт распознали медики 18-й поликлиники Казани у мужчины, который пришел проверить здоровье на диспансеризацию. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения города.
58-летний мужчина обратился в поликлинику, чтобы пройти диспансеризацию. Врачу он пожаловался на плохое самочувствие и боли в области сердца. Пациента сразу направили в отделение функциональной диагностики на ЭКГ. Это исследование обязательно на диспансеризации.
«В этот день я вела прием в кабинете дежурного врача и меня пригласили для осмотра этого пациента. Оценив его состояние, расшифровав ЭКГ я поставила предварительный диагноз – острый коронарный синдром», – рассказала терапевт 18-й поликлиники Ильвира Ефимовых.
Врач сразу вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Пациента увезли в МКДЦ. От расшифровки кардиограммы до госпитализации прошло около 20 минут.
В Межрегиональном клинико-диагностическом центре диагноз подтвердили, взяли пациента на операцию и поставили стент. И после улучшения состояния мужчину выписали.
«Хочу обратиться ко всем жителям Казани и Татарстана и призвать своевременно проходить диспансеризацию», – подчеркнула Ильвира Ефимовых.
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