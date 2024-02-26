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У казанца конфисковали Hyundai за неоплаченные штрафы на 90 тысяч рублей
У жителя Казани конфисковали иномарку Hyundai Sonata за неоплаченные штрафы ГИБДД, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Водителя остановили в процессе рейда, который приставы проводили вместе с сотрудниками Госавтоинспекции. При проверке документов выяснилось, что у него есть долг по штрафам в размере 90 тысяч рублей.
Оплачивать долг на месте водитель не стал. Тогда его автомобиль арестовали, вызвали эвакуатор и отправили на штрафстоянку, где он будет находиться до тех пор, пока молодой человек не погасит долг.
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