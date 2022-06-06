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Ру Тат
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Происшествия
6 июня 2022  11:18

У казанца на садовом участке выкопали 50 авиационных бомб

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Как стало известно «Татар-информу», в понедельник, 30 мая, житель Казани копал что-то у себя на участке в садовом товариществе «Ромашка» и наткнулся на ржавый снаряд.

 

Фото: соцсети

Мужчина сразу позвонил в полицию, на место приехали саперы, которые выкопали 4 снаряда и увезли их на экспертизу. Как выяснилось, это авиационные бомбы 40-х годов производства.

В пятницу, 3 июня, владелец участка снова начал копать под свои хозяйственные нужды и вновь наткнулся на снаряды под землей.

На место снова приехали саперы, которые обнаружили еще несколько десятков авиационных бомб. Всего на экспертизу было направлено 50 ржавых снарядов, каждый весом примерно 100 килограммов.  

 

Фото: соцсети

По данным агентства, сегодня после обеда их должны уничтожить на территории одного из полигонов. Как рассказали агентству, СНТ «Ромашка» построен на территории бывшего полигона, что и могло стать причиной такой находки.

#авиабомба #снт #саперы
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