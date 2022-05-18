У казанца арестовали внедорожник Infiniti за долги в 80 тысяч по штрафам ГИБДД

В центре Казани автоинспекторы остановили внедорожник Infiniti. Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, у владельца иномарки оказались непогашенные долги по штрафам за нарушение ПДД.

Всего мужчина задолжал 80 тыс. рублей.

Внедорожник арестовали, однако автомобиль оставили на ответственное хранение должнику.

«Госавтоинспекция рекомендует своевременно оплачивать наложенные административные штрафы и еще раз напоминает – лучший способ не иметь проблем по линии законодательства в области безопасности дорожного движения – неукоснительное соблюдение ПДД», – напомнил водителям начальник отдела ГИБДД УМВД России по Казани Игорь Новиков.

