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У казанца арестовали Toyota за долг по налогам в 780 тысяч рублей
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У жителя Казани арестовали Toyota Highlander за неуплату налогов, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Когда срок добровольного погашения задолженности истек, пристав вынес постановление о взыскании исполнительного сбора. В результате долг вырос до 780 тысяч рублей.
В процессе рейда была обнаружена и арестована иномарка мужчины. Теперь, если он не погасит долги, автомобиль реализуют на торгах.
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