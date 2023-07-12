У казанца арестовали Toyota за долг по налогам в 780 тысяч рублей

У жителя Казани арестовали Toyota Highlander за неуплату налогов, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Когда срок добровольного погашения задолженности истек, пристав вынес постановление о взыскании исполнительного сбора. В результате долг вырос до 780 тысяч рублей.

Фото: © пресс-служба ГУФССП России по РТ

В процессе рейда была обнаружена и арестована иномарка мужчины. Теперь, если он не погасит долги, автомобиль реализуют на торгах.