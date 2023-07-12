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Происшествия 12 июля 2023 10:21

У казанца арестовали Toyota за долг по налогам в 780 тысяч рублей

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У жителя Казани арестовали Toyota Highlander за неуплату налогов, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Когда срок добровольного погашения задолженности истек, пристав вынес постановление о взыскании исполнительного сбора. В результате долг вырос до 780 тысяч рублей.

Фото: © пресс-служба ГУФССП России по РТ

В процессе рейда была обнаружена и арестована иномарка мужчины. Теперь, если он не погасит долги, автомобиль реализуют на торгах.

#неуплата налогов
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