Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
У казанца арестовали «Ладу» за долг по налогам в 170 тысяч рублей
Скопировать ссылку
У жителя Казани арестовали автомобиль за долг по налогам в 170 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Мужчина не хотел добровольно выплачивать долг и пристав арестовал его «Ладу». Автомобиль отправили на спецстоянку.
Если в течение 10 дней мужчина не оплатит налоги, транспортное средство отправят на торги в счет погашения долга.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2