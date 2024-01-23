У казанца арестовали «Ладу» за долг по налогам в 170 тысяч рублей

У жителя Казани арестовали автомобиль за долг по налогам в 170 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Мужчина не хотел добровольно выплачивать долг и пристав арестовал его «Ладу». Автомобиль отправили на спецстоянку.

Если в течение 10 дней мужчина не оплатит налоги, транспортное средство отправят на торги в счет погашения долга.